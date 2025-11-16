RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, esame di maturità mancato. Al netto degli errori arbitrali, non una prestazione come le precedenti”

“Giù dalla Torre. Rischia di durare un solo turno il primato solitario del Catania. Il ko di Casarano è un esame di maturità mancato. Un gol a freddo ha frenato la reazione immediata e i pugliesi si sono difesi con ferocia mentre la manovra offensiva degli uomini di Toscano è risultato spesso non rapida come avrebbe dovuto essere. Oggi Salernitana e Benevento avranno l’opportunità – se dovessero vincere – di sorpassare i rossazzurri”, riporta La Sicilia.

Viene menzionato l’episodio chiave dell’incontro, il rigore non fischiato per fallo di Gega su Rolfini nella ripresa. “Rivedendo le immagini, la scorrettezza c’era tutta ma l’arbitro – pessima la sua direzione – dopo un tempo infinito di confronto al video, nonostante il supporto del FVS non ha dato il penalty ai rossazzurri. Ed è stato un episodio simile a quello di Caserta che, invece, è costato il successo finale. Involontariamente la gara ha assunto un’altra piega, ma la squadra rossazzurra non ha fornito una prestazione come le precedenti”, si legge.

“Il Catania al primo affondo avversario è caduto inaspettatamente”. Sul gol di Cajazzo, vivacissimo per tutto il match, “il giocatore si è inserito trovando spazio al centro dell’area grazie all’anticipo di Donnarumma con Dini disorientato. Il Catania ha accusato il colpo. Pierraccini ha chiuso su Perez in ripartenza, rifugiandosi in angolo, Cajazzo ha tentato il bis. Abile Dini in uscita a chiudergli lo specchio”. Viene definita “lenta, infruttuosa” la reazione del Catania. Nella ripresa Toscano ha optato per l’utilizzo di due punte, Rolfini e Caturano, per dare maggiore peso al gioco offensivo. Proprio Rolfini ha subìto il fatto da rigore non fischiato al Catania. In campo anche Forte e Corbari “per un ancora lento Caturano” e per Di Tacchio, poi anche D’Ausilio per Cicerelli e Stoppa per Donnarumma.

“Fino al 90′ i tentativi del Catania sono stati preda della fase di non possesso avversaria”. Domenica prossima, turno in casa con il Latina. “Si deve riprendere il discorso interrotto in Puglia. Le sconfitte insegnano qualcosa al netto degli errori arbitrali. E il Catania dovrà fare tesoro di tutto quello che ha subìto e che non ha saputo costruire”.

