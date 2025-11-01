RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, festa rovinata. D’Ausilio, ingresso non produttivo. Dopo il rosso a Ierardi la squadra soffre più del dovuto”

“Prodezze e sofferenza con un rigore finale, quello del 2-2 campano che ha rovinato la festa al Catania. La squadra di Toscano ha sfiorato la quinta vittoria di fila contro una Casertana che ha lottato con rabbia e nella fase centrale del match con estrema generosità per conquistare punti ed è riuscita nel recupero a pareggiare con Liotti dal dischetto. I rossazzurri, invece, hanno resistito strenuamente fino al 98′. Di Tacchio e Donnarumma hanno segnato due reti favolose: botta da lontano del primo, diagonale da sinistra dell’altro. Se non segnano le punte, ci pensano i centrocampista a portare avanti il sogno del Catania. Ma sul gol di Proia e sul rigore di Liotti ci sarebbe da rivedere qualcosa in fase di filtro”, riporta La Sicilia a commento del pareggio beffardo di Caserta.

Si evidenzia la novità legata all’impiego dal 1′ di Pieraccini a destra nel terzetto di difesa, mentre Coppitelli ha rinunciato a Pezzella per Toscano in costruzione, si legge. “Celli è andato quasi a uomo su Proia, cervello dei padroni di casa, tagliando il campo per interrompere le giocate già in mediana. In quei casi ad arretrare fino alla linea dei difensori, sottoponendosi a un lavoro importante e dispendioso, è stato Donnarumma. Il pressing del Catania è diventato la costante del primo tempo”, fino a sbloccare la gara con Di Tacchio che ha siglato il primoo gol da rossazzurro.

Sull’1-1 della Casertana la deviazione di Proia sugli sviluppi di un corner inganna Dini, “complice un rimpallo sfortunato di Di Gennaro. La porta etnea è stata violata dopo 395 minuti ed era un gol evitabile nonostante la mischia furibonda”, sottolinea il quotidiano. “La Casertana ha preso coraggio tentando ancora di forzare gli argini”. Catania più basso nella ripresa, falchetti che hanno agito “con maggiore irruenza impedendo al Catania di avanzare in maniera continua”.

L’ingresso di D’Ausilio sulla trequarti “non è stato produttivo, così come Corbari su Quaini. A 30′ dalla fine Toscano ha tentato la carta Caturano-Rolfini”. Nel momento migliore della Casertana, il Catania piazza il colpo del 2-1 “con un diagonale di Donnarumma efficace quanto bello da rivedere”. Il rosso a Ierardi ha messo pressione ai rossazzurri “che hanno dovuto soffrire più del dovuto capitolando sul rigore evitabile propiziato dal fallo di D’Ausilio”.

