RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, mettere da parte ogni cattivo pensiero e rialzare la testa”

Domenica i rossazzurri “dovranno cancellare il ko di Casarano ma soprattutto guardare avanti e incrementare il bottino che lo stadio ‘Massimino’ ha contribuito a far conquistare ai ragazzi di Toscano”, riporta La Sicilia. La squadra fuori casa non riesce ad avere la continuità garantita tra le mura amiche. Il quotidiano accenna in questo senso anche agli episodi arbitrali che hanno inciso negativamente.

“Magari la squadra avrà lavorato per eliminare alcune barriere mentali: giocare in uno stadio ‘stretto’ è scomodo, subire la pressione ambientale non è piacevole, subire torti arbitrali provoca rabbia. Una squadra che deve vincere ha il dovere di mettere da parte ogni cattivo pensiero e giocare a pallone. Reagire quando sbaglia o incappa in un’avversità. E rialzare la testa”.

Ecco che “Catania-Latina diventa l’ennesima partita del riscatto o l’ennesima riprova che questo gruppo ha qualità non solo tecniche e può tornare a vincere per insidiare il primo posto. Servono schemi, tiri in porta, limitare gli avversari. In casa tutto questo è successo. Contro avversari in palese difficoltà e avversarie che dovrebbe essere le più pericolose fino alla fine”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

Domenica allo stadio “tornerà a crearsi una situazione favorevole per la squadra. Pelligra in tribuna Vip, il pubblico come sempre a spingere con cori, coreografie, entusiasmo che durerà fino al fischio finale perchè si possa ripetere la stessa scena vissuta nelle precedenti sette gare interne. Applausi e speranze che possa davvero essere l’anno buono per i colori rossazzurri”, si legge.

