RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, punto esclamativo nella lotta per il primato”

“Da Giugliano a Picerno: quasi due mesi dopo il Catania ha vinto di nuovo fuori casa mettendo il punto esclamativo nella lotta per il primato. Rimane, la squadra rossazzurra, in cima alla classifica e da sola aspettando il derby campano tra Benevento e Salernitana di domani. Ma senza fare calcoli in casa altrui ha dato continuità al successo con il Latina in un momento terribile della vita del gruppo squadra. I tanti infortuni non hanno compromesso prestazione e soprattutto risultato”, riporta La Sicilia.

“Francesco Forte si è confermato l’attaccante opportunista e prolifico che ha rubato la scena ai concorrenti di ruolo, anche se i rossazzurri avrebbero potuto e dovuto bissare chiudendo i conti visto che hanno creato tantissimo contro i disorientati avversari”, si legge. Nel finale brivido con Bocic “e poi tutti a pensare al match con il Crotone di venerdì e allo scontro tutto campano”.

Si sottolinea l’importante pregio legato a Dini, imbattutto per la dodicesima gara, Forte a segno per la sesta volta, “Jimenez che ha cominciato benissimo la gara, gli esterni scatenati (Casasola spina al fianco per il Picerno), Di Tacchio uomo sicurezza in mediana. E via via tutti gli altri, compresi un Di Gennaro sontuoso, un Allegretto che si conferma una piacevole realtà”.

Per il resto si ribadisce il fatto che “certe partite si devono chiudere prima che possa accadere qualcosa di spiacevole”. Per Toscano, in vista dell’impegno con il Crotone, il compito è sempre più complicato se si considerano le numerose defezioni che attanagliano il gruppo, “ma se il Catania dovesse giocare con un’intesa di gruppo e un legame tra persone ambiziose, anche il prossimo ostacolo potrà essere superato. Con il vantaggio che la spinta della gente fedele alla squadra sarà ancora più evidente”.

