RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Ricaricare le batterie. Chi ha fame deve fare di tutto per riprendersi il primato”

Il Catania riparte, verso il confronto con il Latina. “Si ricaricano le batterie, ci sarà il pubblico al Massimino che diventa sempre di più il valore aggiunto. Non ci saranno Quaini e Ierardi (la società dovrebbe richiedere la riduzione della squalifica per quest’ultimo), si prospetterà una volta di più il ballottaggio tra Forte, Caturano e Rolfini”, riporta La Sicilia. Chi perde il primato e ha fame “deve fare di tutto per riprenderselo. Guardando non solo Benevento e Salernitana, ma anche Cosenza e Crotone che restano in agguato. Domenica si scontreranno pure Cosenza e Benevento con il Catania spettatore interessato. Ma il match interno con il Latina vale di più per mille ragioni più una: chi guarda in casa d’altri spreca solo del tempo”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***