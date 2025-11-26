RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Cicerelli, danno incalcolabile per il Catania. Guardare avanti e conservare il primato”

“Il rimpianto, la rabbia, il disagio per la squadra e per il ragazzo avranno la durata di quattro mesi almeno (stima ipotizzata a caldo). Il Catania perde Cicerelli per un tempo lunghissimo”, riporta La Sicilia. “Risonanza magnetica e Tac hanno sovvertito le speranze di un lunedì mattina durante il quale, alle 8 in punto, il trequartista si era presentato allo stadio Massimino assistendo alla seduta di scarico dei compagni. E dalle parole che esprimevano cauto ottimismo, dalla sua faccia meno preoccupata del giorno prima tutti avevano intuito, sperato, ipotizzato assenza di complicazioni così. Invece il verdetto che gli esame strumentali eseguiti dallo staff medico rossazzurro hanno rivelato tutto il contrario”, si legge.

Le parole pronunciate dall’allenatore del Latina Alessandro Bruno all’insegna del «può capitare, il calcio è fatto di fisicità» sono state “giudicate e condannate con comprensibile rabbia dai tifosi che ieri sul web hanno usato parole durissime”, evidenzia il quotidiano. “Il Catania subisce un danno incalcolabile perchè perde uno dei giocatori più rappresentativi dell’organico e dell’intera Serie C. Non sono solo le cifre a confermarlo, ma l’atteggiamento che il ragazzo ha sempre offerto ai compagni: umiltà, collaborazione, altruismo, positività”. Quello che si sono detti ieri “dirigenti e calciatori riguarda il futuro”. Ora il Catania “deve guardare avanti e pensare a conservare il primato, lottando pallone su pallone a cominciare dalla trasferta di sabato a Picerno”.

