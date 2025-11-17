RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Del Core: “Catania, sensazioni che non sono andate via dal mio cuore. Squadra più attrezzata di Salernitana e Benevento”

Ieri abbiamo evidenziato le dichiarazioni di Umberto Del Core rilasciate a Telecolor. Oggi si legge l’intervista dell’ex attaccante del Catania concessa al quotidiano La Sicilia. Del Core espone con orgoglio nel suo locale, a Bari Vecchia, la maglia del gol promozione. Nel ricordo di “sensazioni che ancora oggi non sono andate via dal mio cuore”, sottolinea. “I catanesi arrivano qui per salutarmi e per trasmettermi le emozioni provate al momento del ritorno in Serie A. Dicevo spesso al presidente Pulvirenti che lo avrei portato io al salto di categoria. Quando si avverò eravamo felici tutti quanti. Avevo mantenuto la parola”, aggiunge.

“Il gol della Serie A? Quando Marino mi ha detto di riscaldarmi sono entrato convinto di fare qualcosa d’importante per la squadra. Su quella palla mi sono fiondato con tutta la rabbia possibile. Mi ha spinto tutto lo stadio, c’erano 25mila persone. Ho avvertito il boato del Massimino e gli schiaffi di Lo Monaco, che mi inseguì per rimproverarmi, visto che la partita non era finita e temeva che ci potessimo cullare dopo il vantaggio”.

Del Core parla di Roberto De Zerbi: “Sono stato di recente a trovarlo a Marsiglia. La persona è rimasta sempre quella che ho conosciuto, l’allenatore è di livello assoluto. Già quando dividevamo la camera durante i ritiri a Catania ragionava da tecnico”. Sul Catania di oggi: “Sarà lotta a tre con Benevento e Salernitana, ma io credo che il Catania sia più attrezzato e con il calore ed il sostegno dei tifosi. Tornerò presto allo stadio per assistere a una partita e porterò la mia fidanzata perchè possa conoscere una realtà che sento ancora mia, la accompagnerò anche in giro per la bellissima città”.

