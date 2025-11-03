lunedì, 3 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia – Donnarumma: “Lotteremo fino alla fine. Enorme cattiveria agonistica, sempre”

Nei giorni scorsi abbiamo riportato le parole rilasciate a Telecolor ed in sala stampa, a commento del pareggio di Caserta. Il quotidiano La Sicilia evidenzia altre dichiarazioni di Daniele Donnarumma, tornando sul 2-2 di venerdì scorso ed in vista dei prossimi impegni:

“Non ho riscontrato pericoli in continuazione per la nostra fase difensiva, anche se mettevano in mezzo tanti cross sfruttando la fisicità di chi agiva in attacco e noi non possiamo regalare in modo ingenuo occasioni per calciare a rete. Dalla panchina sono arrivati i cambi per chi era più stanco e abbiamo ritrovato gli standard di rendimento abituali. Il gol? Ne avevo segnato uno simile in Samp-Cesena. Vincemmo 2-1, calciai rasoterra a giro sempre da sinistra verso destra. E il tempo di gioco era simile, alla metà inoltrata del secondo tempo. Quel giorno (17 gennaio scorso, ndr) vincemmo mentre adesso è arrivato un pareggio. Siamo in lotta e lotteremo fino alla fine, ci sono sempre sorprese in agguato e outsider pronte ad inserirsi. Contro chiunque dovremo assicurare un’enorme cattiveria agonistica, tenendo alta la tensione. Lavorando con coesione e volontà chiunque delle formazioni costruite per lottare al vertice può candidarsi alla promozione”.

