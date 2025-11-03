lunedì, 3 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Donnumma, ruolo di leader conquistato partita dopo partita”

foto Catania FC

A Caserta “ha brillato, al di là del gol. Nei giorni di liberà e riposo previsto dal club, è rimasto tra Napoli e Gragnano per tirare il fiato”, in vista dei prossimi impegni. “Il ruolo di leader lo ha conquistato partita dopo partita. Non gesti eclatanti, ma tanta corsa e lavoro di sacrificio. Poi c’è il gol segnato a Caserta che lo ha fatto balzare in prima pagina per efficacia nell’esecuzione e bellezza nel gesto”, riporta La Sicilia. Daniele Donnarumma, “in un Catania in cui tutti possono diventare titolari e chi gioca dall’inizio deve difendere il posto da chi sta a guardare, è uno degli inamovibili”. Il tecnico Toscano ovviamente non fa particolarità, ma a parte qualche gara in cui non stava benissimo sotto il profilo della condizione “le altre partite le ha sostenute quasi sempre per intero”, si legge.

