RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Ierardi, prossima settimana dovrebbe essere presentato il ricorso”

Ricorso contro la squalifica di quattro giornate inflitta al difensore Mario Ierardi. Il Catania dovrebbe presentarlo la prossima settimana. Mentre il Giudice Sportivo ha illustrato le motivazioni della squalifica, il quotidiano La Sicilia – nell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro – mette in risalto che, alla fine della partita di Caserta, il difensore, accompagnato da un dirigente del Catania, “si è recato dall’arbitro per chiedere prontamente scusa”. La ricerca del dialogo, il ‘pentimento’ e la successiva dichiarazione rilasciata nel post gara “potrebbero diventare materiale da allegare o da sottolineare pure al momento del ricorso”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***