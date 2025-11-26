RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Il Catania ha un motivo in più per lottare in campo”

La reazione dei calciatori, all’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Emmanuele Cicerelli e che hanno evidenziato la gravità dell’infortunio, è stata di rabbia e orgoglio: «Lottiamo per Cicerelli». Una piena assunzione di responsabilità ulteriore, “un modo di fare quadrato e giocare per la maglia, per la città, per Aloi. Adesso anche per Cicerelli. La maglia di Aloi è stata portata dentro lo stanzone prima della gara di Casarano. Qualcosa del genere potrebbe accadere anche a Picerno e poi, ancora, venerdì 5 in occasione del confronto interno con il Crotone”, riporta La Sicilia.

“Il Catania, anche se non avvertiva la necessità, ha un motivo in più per lottare in campo. Senza perdere lucidità, restando concentrato su avversari, allenamenti quotidiani, vita di gruppo che fatti del genere consolidano una volta di più”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Il Catania ha giocatori – proprio nel ruolo di trequartista – che possono, devono sostituire un compagno che ha un’abilità fuori dall’ordinario. Sarà una gara per un posto in campo tra tecnica, concorrenza leale, solidarietà per chi dovrà stare a guardare dalla tribuna”, si legge.

