RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Italia Under 19, in 2mila al Massimino. Tanti osservatori interessati”

Il quotidiano La Sicilia evidenzia come in 2mila abbiano assistito, ieri, alla vittoria di misura dell’Italia Under 19 allo stadio “Angelo Massimino” contro la Polonia. Evento trasmesso in diretta tv su Raiplay con replica su Raisport. Il presidente Rosario Pelligra ha fatto gli onori di casa consegnando un pensiero al responsabile del Club Italia Giuseppe Martucci e al presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone. Esperienza importante per Catania “sotto il profilo di organizzazione, prestigio e conoscenza del calcio ad un certo livello”, si legge. C’erano tanti osservatori interessati: dai dirigenti del Catania a quelli dei club etnei anche giovanili. Tante scuole calcio, ma anche il tecnico della Nazionale siciliana Giovanni Marchese, ex rossazzurro che ha salutato con affetto Federico Balzaretti, ex Palermo e oggi vice direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia.

