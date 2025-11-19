mercoledì, 19 Novembre 2025
HomeAltre NotizieRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Italia Under 19, in 2mila al Massimino....
Altre NotizieCalcio CataniaEx Rossoazzurri

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Italia Under 19, in 2mila al Massimino. Tanti osservatori interessati”

Redazione
By Redazione
0
203
foto Catania FC

Il quotidiano La Sicilia evidenzia come in 2mila abbiano assistito, ieri, alla vittoria di misura dell’Italia Under 19 allo stadio “Angelo Massimino” contro la Polonia. Evento trasmesso in diretta tv su Raiplay con replica su Raisport. Il presidente Rosario Pelligra ha fatto gli onori di casa consegnando un pensiero al responsabile del Club Italia Giuseppe Martucci e al presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone. Esperienza importante per Catania “sotto il profilo di organizzazione, prestigio e conoscenza del calcio ad un certo livello”, si legge. C’erano tanti osservatori interessati: dai dirigenti del Catania a quelli dei club etnei anche giovanili. Tante scuole calcio, ma anche il tecnico della Nazionale siciliana Giovanni Marchese, ex rossazzurro che ha salutato con affetto Federico Balzaretti, ex Palermo e oggi vice direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-LATINA: arbitra Zago della sezione di Conegliano. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Salernitana, Benevento e Catania a confronto. Tre squadre in due punti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency