martedì, 25 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Jimenez potrebbe prendere il posto di Cicerelli”

foto Catania FC

Si attendono altri controlli e che l’ematoma possa ‘asciugarsi’ in modo che gli strumenti usati per gli esami possano vedere oltre il gonfiore alla caviglia di Emmanuele Cicerelli, uscito dal campo infortunato domenica. Nelle migliori delle ipotesi Cicerelli dovrebbe saltare le prossime due gare. “Serviranno uno o due giorni” per valutare l’entità certa dell’infortunio.

“Tutta la squadra s’è stretta attorno a uno dei leader del Catania, di contro Cicerelli si è presentato al Massimino ieri mattina già alle 8 in punto nonostante non fosse in grado di allenarsi. Ed è rimasto accanto ai compagni fino alle 13, momento in cui tutta la squadra ha lasciato lo stadio per il pranzo”, riporta La Sicilia. Ieri mattina è stato “un tradizionale momento di scarico per chi ha giocato e di ritmi più incalzanti per coloro che sono rimasti in panca o per i calciatori utilizzati nel finale”, evidenzia il quotidiano. “Jimenez – entrato benissimo nel vivo del match contro il Latina – potrebbe prendere dall’inizio il posto di Cicerelli, anche se D’Ausilio e Stoppa scalpitano e si potranno giocare le possibilità per accaparrarsi una maglietta da titolare”.

