RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “L’occasione di Andrea Corbari, mediano multitasking”

Corbari in campo dal primo minuto domenica pomeriggio contro il Latina? Sembra la soluzione più logica sotto il profilo tattico. C’è da considerare anche la componente umana. E qui vengono in soccorso le parole del tecnico del Catania Domenico Toscano: «Nel momento in cui abbiamo avuto problemi di organico, sotto il profilo numerico, durante una partita si è avvicinato Corbari dicendomi: ‘Guardi che il braccetto l’ho anche fatto, se ci fosse un’emergenza sarei a disposizione’».

Questa disponibilità da parte dei giocatori “è encomiabile ed è l’istantanea fedele di quella che è la valenza del gruppo”, riporta La Sicilia. Poche volte Corbari è stato titolare, ma Toscano l’ha sempre utilizzato “perchè crede nelle potenzialità del ragazzo in fase di rottura e nell’apporto generoso che riesce a dare in allenamento come in gara. Contro l’Altamura è entrato a 26 minuti dalla fine. Sarà stata una coincidenza, ma anche no, il Catania nel finale ha segnato i due gol che hanno propiziato il successo sui pugliesi”, si legge.

