RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Maglia di Aloi nello spogliatoio e 30 tifosi non residenti bene accolti dai sostenitori di casa”

Il quotidiano La Sicilia sottolinea il gesto del gruppo, messo in atto prima dell’uscita sul campo per il riscaldamento. Nello stanzone del Catania, il gruppo rossazzurro ha portato anche la maglia del centrocampista ex Ternana Salvatore Aloi piazzandola in evidenza. “Un modo per sentire accanto un calciatore che dopo l’intervento chirurgico vivrà giorni difficili per rimettersi in sesto. Altra nota da sottolineare la presenza di 30 ragazzi di altre regioni arrivati a Casarano per tifare Catania e bene accolti dai numerosi sostenitori di casa”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.
