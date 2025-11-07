venerdì, 7 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Nessun adattamento in difesa, Pieraccini in gruppo. Jimenez soluzione alternativa a centrocampo”

C’è una buona notizia in casa Catania. Il difensore prelevato in estate dal Cesena, Simone Pieraccini, ha corso con i compagni. Ieri era in gruppo, “segno che gradualmente staff medico e tecnico lo stanno portando a rimettersi in linea con il resto della truppa”, riporta La Sicilia. “Pieraccini rileverà Ierardi in difesa evitando a Toscano spostamenti e adattamenti vari”. Quaini, dunque, dovrebbe continuare ad agire a centrocampo in coppia con Di Tacchio. A proposito della mediana, alle indisponibilità di Martic e Aloi si aggiunge quella del giovane Adrijan Chilafi, che era in odore di convocazione ma sarà costretto ad operarsi anche lui. L’italo-spagnolo Kaleb Jiménez rappresenta un’alternativa insieme all’ex Virtus Entella Corbari.

