RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pelligra gioisce, giorno perfetto per il Catania”

«Siamo figli del vulcano…», i 16mila del Massimino “cantano a squarciagola. Il Catania ha appena battuto il Latina mantenendo l’imbattibilità casalinga e ancora la porta chiusa a chiave tra le mura amiche: nell’ottavo match interno Dini non ha mai preso gol. Ha risolto Forte al termine di una gara rude, spigolosa, inasprita da un rigore – un altro – palese che l’arbitro non ha concesso. In tribuna gioisce il patron Pelligra”, riporta il quotidiano La Sicilia. Quando il pubblico rientra a casa, “il giorno perfetto si completa” con i risultati dagli altri campi che confermano che il Catania torna a prendersi la vetta della classifica. “La lotta continua”, con il Catania tra le aspiranti al salto in Serie B. “Campionato rebus, ma la squadra rossazzurra c’è sempre stata”, si legge.

