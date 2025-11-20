RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pelligra ha portato una ventata di ottimismo”

Catana-Latina sarà la partita della ripartenza. L’ha auspicato anche il presidente Rosario Pelligra “dal momento in cui ha messo piede nuovamente in Sicilia”. E il patron, che sarà allo stadio, “ha portato una ventata di ottimismo visto che quando rientra nell’isola programma qualcosa che possa servire al club per il futuro”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“In questo calderone entrano ovviamente il piano di rafforzamento della squadra, perchè con gli infortuni di Aloi e Martic mancano due centrocampisti, anche se il laterale Raimo sta cercando di recuperare con metodi e tempi giusti ma è vicino al rientro. Non questione di giorni, ma il peggio sembra essere passato. Verranno agganciati anche un difensore e forse una punta in più. Bisognerà anche considerare chi sarà a lasciare il gruppo per avere più spazio in altre squadre. Domani la società deciderà se inoltrare ricorso per uno sconto sui quattro turni di squalifica inflitti a Ierardi. Altro argomento che Pelligra sta approfondendo in queste ore con i suoi dirigenti è il piano d’azione su Torre del Grifo dopo aver saldato il conto (4.9 milioni) entro l’inizio del 2026”, si legge.

