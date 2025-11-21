RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pelligra, presa di contatto con Torre del Grifo”

Ieri mattina attorno alle 11 “un van nero proveniente dallo stadio Angelo Massimino con a bordo Ross Pelligra, Vincenzo Grella e una mini delegazione di dirigenti del Catania ha fatto ingresso a Torre del Grifo, il centro sportivo aggiudicato lo scorso 30 ottobre dall’imprenditore italo-australiano”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Il gruppo si è soffermato per un paio di ore, guardando qua e là le strutture e gli interni, visibili grazie anche alla bella giornata di sole che ha illuminato il percorso della visita della delegazione rossazzurra. Questa presa di contatto con Torre del Grifo è stata effettuata alla presenza dell’istituzione giudiziaria, che ha preventivamente autorizzato la visita”, si legge.

