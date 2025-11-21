venerdì, 21 Novembre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Pelligra, presa di contatto con Torre del...
Catania NewsFocusPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pelligra, presa di contatto con Torre del Grifo”

Redazione
By Redazione
0
189
foto Catania FC

Ieri mattina attorno alle 11 “un van nero proveniente dallo stadio Angelo Massimino con a bordo Ross Pelligra, Vincenzo Grella e una mini delegazione di dirigenti del Catania ha fatto ingresso a Torre del Grifo, il centro sportivo aggiudicato lo scorso 30 ottobre dall’imprenditore italo-australiano”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Il gruppo si è soffermato per un paio di ore, guardando qua e là le strutture e gli interni, visibili grazie anche alla bella giornata di sole che ha illuminato il percorso della visita della delegazione rossazzurra. Questa presa di contatto con Torre del Grifo è stata effettuata alla presenza dell’istituzione giudiziaria, che ha preventivamente autorizzato la visita”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ESCLUSIVA | Piccolo: “Catania, quel mio ultimo gol ricordo da tenermi stretto. Eravamo un gruppo di uomini veri. Domenica partita gagliarda”
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI – Chiricò: “Catania, avevo il dente avvelenato…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency