domenica, 23 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pelligra, settimana intensa. Presenza allo stadio stimolo in più per la squadra”

foto Catania FC

Questo pomeriggio, in occasione del confronto interno con il Latina, in tribuna d’onore ci sarà “la presenza di Ross Pelligra” che rappresenta “uno stimolo in più per la squadra”. Il patron del club rossazzurro “ha completato una settimana intensa di attività: ha visitato Torre del Grifo in attesa che possa adempiere agli obblighi economici, ha osservato da vicino il lavoro del gruppo dichiarando a chiare lettere la fiducia nei confronti di allenatore e squadra. Ha riunito i dipendenti per un ulteriore atto di vicinanza, per una spinta in più verso i progetti che da qui all’inizio del prossimo anno potrebbero vedere luce. Il club interverrà sul mercato. Insomma qualcosa si muove, ma il risultato comanda su tutto. E oggi che c’è una partita non meno importante delle altre, le attenzioni saranno rivolte verso il rettangolo verde del Massimino”, riporta il quotidiano La Sicilia.

