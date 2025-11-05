mercoledì, 5 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pieraccini, sembra possibile il rientro tra i titolari”

foto Catania FC

Detto di Salvatore Aloi che dovrà operarsi e della stangata relativa alle quattro giornate di squalifica inflitte a Mario Ierardi, almeno una notizia lieta è emersa dall’allenamento di ripresa sostenuto ieri dalla squadra di Mimmo Toscano dopo il pareggio di Caserta. Riguarda il difensore Simone Pieraccini. Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, Pieraccini “è sceso in campo per un lavoro di scarico o differenziato. Ma era comunque sul rettangolo di gioco. Dopo l’uscita dal ‘Pinto’ per un acciacco, il rientro tra i titolari del difensore sembra possibile in vista del confronto di domenica pomeriggio con l’Altamura”, si legge.

