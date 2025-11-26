RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Protagonisti a Catania, Bianco e Sottil sono in corsa per la Serie A”

Il quotidiano La Sicilia sottolinea l’ottimo lavoro sin qui svolto in Serie B da due ex Catania, Paolo Bianco e Andrea Sottil, rispettivamente alla guida del Monza e del Modena. “Bianco ha centrato la settima vittoria di fila tenendo la vetta con 29 punti, a -3 c’è il Modena di Andrea Sottil che ha però pareggiato in casa con il Sudtirol restando comunque a ridosso della vetta”, si legge.

Bianco dal 2004 al 2006 “ha giocato a Catania ed è stato uno degli eroi del ritorno in Serie A: 72 gare in totale da difensore centrale”. Per anni è stato anche “uno dei vice di Roberto De Zerbi e mette in pratica un calcio offensivo che sfianca gli avversari”. Di grande esperienza, inoltre, “la conduzione di Sottil a Modena. Compagno di squadra (e di reparto) di Bianco a Catania nel 2006, promosso in A è rimasto altre due stagioni: 66 gare e 2 gol il bottino finale”. Ha anche allenato il Catania nel 2018/19 in C. A proposito di ex rossazzurri che allenano attualmente in Serie B, Fabio Caserta è al timone del Bari, Davide Possanzini guida il Mantova.

