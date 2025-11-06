RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Rinnovo Jimenez, parti più vicine”

La società ha accelerato le manovre per un rinnovo del contratto in scadenza di Kaleb Jiménez. “Le parti, rispetto ai colloqui cominciati nel ritiro di Norcia e proseguiti durante la stagione, sembrano più vicine”. E’ quanto riporta il quotidiano La Sicilia, che aggiunge: “A giorni potrebbe arrivare anche un annuncio del prolungamento. Le resistenze (o se volete le parti che sembravano molto distanti) sembrano essere più flebili. Insomma si aspetta un annuncio, magari dopo la partita contro l’Altamura”.

L’articolo di Giovanni Finocchiaro pone in evidenza il fatto che il calciatore italo-spagnolo, “talento che il Catania ha ultimamente messo in naftalina schierandolo con il contagocce”, è al momento “chiuso da Cicerelli e Lunetta sulla trequarti, ovvero due prime firme del Catania che insegue la vetta”. Jiménez rappresenta però anche una delle opzioni per il centrocampo, vista anche l’assenza per infortunio di Aloi e Martic. Inoltre i cartellini gialli aumentano, specie per quanto riguarda la mediana del campo, dunque bisognerà gestire al meglio le forze.

