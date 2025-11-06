giovedì, 6 Novembre 2025
HomeCalciomercatoRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Rinnovo Jimenez, parti più vicine"
CalciomercatoCatania NewsPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Rinnovo Jimenez, parti più vicine”

Redazione
By Redazione
0
473
foto Catania FC

La società ha accelerato le manovre per un rinnovo del contratto in scadenza di Kaleb Jiménez. “Le parti, rispetto ai colloqui cominciati nel ritiro di Norcia e proseguiti durante la stagione, sembrano più vicine”. E’ quanto riporta il quotidiano La Sicilia, che aggiunge: “A giorni potrebbe arrivare anche un annuncio del prolungamento. Le resistenze (o se volete le parti che sembravano molto distanti) sembrano essere più flebili. Insomma si aspetta un annuncio, magari dopo la partita contro l’Altamura”.

L’articolo di Giovanni Finocchiaro pone in evidenza il fatto che il calciatore italo-spagnolo, “talento che il Catania ha ultimamente messo in naftalina schierandolo con il contagocce”, è al momento “chiuso da Cicerelli e Lunetta sulla trequarti, ovvero due prime firme del Catania che insegue la vetta”. Jiménez rappresenta però anche una delle opzioni per il centrocampo, vista anche l’assenza per infortunio di Aloi e Martic. Inoltre i cartellini gialli aumentano, specie per quanto riguarda la mediana del campo, dunque bisognerà gestire al meglio le forze.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ESCLUSIVA – Team Altamura, il DS Lauriola: “Sarà un piacere salutare Cicerelli, meno incontrarlo da avversario. Campionato affascinante, Catania con il vantaggio della continuità”
Articolo successivo
VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: alla scoperta della squadra di mister Mangia
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency