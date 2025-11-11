RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Sabato il Catania a Casarano con i galloni di prima della classe”

Ieri, alle 22.45, i tifosi del Catania hanno esultato. “Siamo soltanto alla tredicesima di andata, ma la squadra allenata da Toscano che aveva conquistato la vetta della classifica del girone meridionale dopo il 2-0 all’Altamura, ha mantenuto il primato perchè la formazione guidata da Peppe Raffaele non è andata oltre lo 0-0 in casa nel match con il Crotone. Una sorpresa? Forse, ma il livello della Serie C sfugge ad ogni pronostico”, riporta il quotidiano La Sicilia.

In casa rossazzurra nessun commento, ma domenica il tecnico Toscano di fronte a una domanda specifica in sala stampa aveva commentato così il primato del Catania: «Focalizzo l’attenzione sulla vittoria ottenuta contro l’Altamura e soprattutto per il modo in cui è arrivata. E’ ancora presto per i bilanci, continuiamo a lavorare per assicurare la continuità che negli ultimi tempi ci siamo costruiti con gli allenamenti, con la coesione del gruppo, con la spinta della città».

“Questo primo posto al terzo anno di militanza in Serie C durante la gestione di Ross Pelligra e del suo gruppo non passa inosservato. Il Catania non si è mai nascosto, potrà lottare con Salernitana e Benevento per la vittoria del campionato. Saranno duelli che si rinnoveranno giornata dopo giornata. Sabato, però, il Catania andrà a Casarano per cercare di vincere ancora. E arriverà all’appuntamento in Puglia con i galloni di prima della classe”, si legge nell’articolo di Giovanni Finocchiaro.

