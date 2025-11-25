martedì, 25 Novembre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Spettatori, solo in 6 gare di A...
Catania NewsFocusLega ProSerie ASerie B

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Spettatori, solo in 6 gare di A numeri più alti di Catania-Latina”

Redazione
By Redazione
0
94

“Non c’è stato il pienone al Massimino in occasione di Catania-Latina, ma il dato dell’affluenza (16.286) è stato come al solito il più alto dei tre gironi di Serie C, stavolta ha superato anche tutte le gare della categoria cadetta escludendo i dati di Samp-Stabia” (20.392). “In Serie A solo in 6 gare c’è stata una maggiore partecipazione di pubblico: ovviamente Inter-Milan (75.562), Napoli-Atalanta (50mila), Verona-Parma (23.266), Udinese-Bologna (23.756), Fiorentina-Juve (22.346) e Torino-Como (oltre 22mila)”, riporta La Sicilia. “Il Catania ha ‘superato’ i dati di Cagliari-Genoa (15.575), Cremonese-Roma (14.666), Lazio-Lecce (10mila con lo sciopero del tifo organizzato), Sassuolo-Pisa. In Serie C il top del girone A è stato Brescia-Vicenza (11.206), il top del girone B Ascoli-Arezzo (10.794), nel girone C il secondo posto è stato ottenuto da Salernitana-Potenza (11.719)”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: i rossazzurri riemergono in vetta, a Picerno per lo sprint fuori casa
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Jimenez potrebbe prendere il posto di Cicerelli”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency