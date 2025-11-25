RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Spettatori, solo in 6 gare di A numeri più alti di Catania-Latina”

“Non c’è stato il pienone al Massimino in occasione di Catania-Latina, ma il dato dell’affluenza (16.286) è stato come al solito il più alto dei tre gironi di Serie C, stavolta ha superato anche tutte le gare della categoria cadetta escludendo i dati di Samp-Stabia” (20.392). “In Serie A solo in 6 gare c’è stata una maggiore partecipazione di pubblico: ovviamente Inter-Milan (75.562), Napoli-Atalanta (50mila), Verona-Parma (23.266), Udinese-Bologna (23.756), Fiorentina-Juve (22.346) e Torino-Como (oltre 22mila)”, riporta La Sicilia. “Il Catania ha ‘superato’ i dati di Cagliari-Genoa (15.575), Cremonese-Roma (14.666), Lazio-Lecce (10mila con lo sciopero del tifo organizzato), Sassuolo-Pisa. In Serie C il top del girone A è stato Brescia-Vicenza (11.206), il top del girone B Ascoli-Arezzo (10.794), nel girone C il secondo posto è stato ottenuto da Salernitana-Potenza (11.719)”, si legge.

