lunedì, 24 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Striscione nel ricordo di Claudia, nel 2020 fu vittima della strada. Applausi allo stadio”

“Per due minuti il Massimino si è fermato per applaudire Claudia, vittima della strada, ragazza di 14 anni morta in un incidente il 17 novembre 2020 mentre attraversava a piedi la circonvallazione”, riporta il quotidiano La Sicilia. La Curva Nord, dopo una coreografia pre-gara da brividi con i colori rossazzurri e la scritta ‘Comunque vada, comunque sia, io non ti perdo’, ha esposto uno striscione per ricordare la ragazzina catanese: ‘Claudia per sempre nei nostri cuori’.

“Allo stadio sono intervenuti la madre e le figlie anche per onorare uno dei desideri che Claudia non è riuscita a realizzare: assistere a una partita del Catania. Applausi scroscianti, i famigliari della ragazza (che all’epoca hanno anche donato un organo) si sono commossi ricevendo abbracci e attestati di grande fratellanza. Il Massimino ha lanciato un messaggio di natura sociale per sensibilizzare un dramma che continua a colpire tante famiglie”, si legge nell’articolo di Giovanni Finocchiaro.

