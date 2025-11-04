martedì, 4 Novembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Torre del Grifo, lunedì prossimo potrebbe scattare...
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Torre del Grifo, lunedì prossimo potrebbe scattare la fase due. Il Catania ha preparato i passaggi burocratici per saldare il conto”

Redazione
By Redazione
0
1

A proposito dell’aggiudicazione di Torre del Grifo Village ad opera del Catania FC, il quotidiano La Sicilia evidenzia il fatto che la Curatela è stata “custode del bene e ha gestito l’immobile per preservarne al meglio le condizioni”. Aggiungendo che il Catania entro lunedì dovrebbe entrare ufficialmente in possesso della struttura. “A termini di legge devono trascorrere dieci giorni dal momento dell’aggiudicazione della struttura perchè sia definito ogni dettaglio. Lunedì prossimo potrebbe già scattare la fase due per il club rossazzurro che ha preparato i passaggi burocratici per versare all’inizio del 2026 la cifra di 4 milioni e 900mila euro prevista dall’accordo. Una cauzione di 600mila euro fu inoltrata al momento dell’offerta, dopo sette aste deserte, da parte di Ross Pelligra tramite il legale del club, avvocato Dario Motta. E nacque in quel momento la speranza che il Village non rimanesse chiuso chissà fino a quando”, si legge.

“Il club, rispettando i termini burocratici e i passaggi imposti per l’acquisizione del bene immobile, quando sarà in grado di operare cercherà di sistemare spogliatoi, i due campi in erba e le zone di accesso che serviranno per organizzare gli allenamenti della prima squadra”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro. Il Catania si appresta a tornare a casa. “E non troverà disastri”, mentre scattano ricordi e aneddoti su Torre del Grifo. Ad esempio “il campionario di auto che alternava Maxi Lopez quando arrivava all’ingresso di Via Magenta. O quando Montella organizzava gli allenamenti al mattino arrivando al centro in larghissimo anticipo aprendo di fatto ‘la porta’ del Village. O quando Fabio Cannavaro visse una settimana nel ritiro made in Sicilia con il Guangzhou. O quando l’allora CT azzurro Marcello Lippi rimase mezza giornata all’interno dell’impianto rinviando il volo di ritorno da Catania. Scampoli di storia importante, con personaggi illustri”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “I numeri del girone C. Il Catania mantiene il record del migliore attacco e della difesa meno battuta”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency