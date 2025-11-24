lunedì, 24 Novembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano, scelte perfette. Direzione arbitrale non all’altezza”

foto Catania FC

A proposito della prestazione offerta dal Catania contro il Latina, domenica al Massimino, il quotidiano La Sicilia mette in risalto le scelte “perfette” di Toscano: Allegretto in difesa, Forte in avanti e Corbari in mediana. “Corbari ha fatto un lavoro sporco decisivo, Allegretto non ha patito l’emozione dell’esordio in una zona del campo, difensore di destra, non sua” mentre Forte ha segnato il gran gol che è valso la conquista dei tre punti.

Finisce ancora una volta sotto accusa la direzione arbitrale del sig. Zago: decisione al contrario su Marenco che, già ammonito, trattiene a lungo per la maglia Lunetta ed invece fischia il fallo in favore del Latina, non è stato sanzionato con il rosso l’intervento durissimo di Porro su Cicerelli nei minuti iniziali e c’erano gli estremi per concedere il calcio di rigore sul contatto De Ciancio-Casasola ma dopo revisione al FVS l’arbitro non ha concesso penalty alla squadra di mister Toscano.

