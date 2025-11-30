domenica, 30 Novembre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Una quindicina di tifosi accolti con affetto...
Catania NewsEx RossoazzurriFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Una quindicina di tifosi accolti con affetto a Picerno. In tribuna anche l’ex Catania Plasmati”

Redazione
By Redazione
0
228

Ieri pomeriggio, in occasione della sfida di Picerno, c’erano anche una quindicina di tifosi rossazzurri arrivati da altre regioni, mischiati ai sostenitori del Picerno “che hanno accolto con grande affetto chi viaggiava e ha raggiunto lo stadio”, riporta il quotidiano La Sicilia. In tribuna presente anche l’ex attaccante del Catania Gianvito Plasmati, che alla fine ha salutato il DS Pastore affermando: «Spero di fare presto un salto in città per rivedere tifosi e amici, per tornare da spettatore allo stadio Massimino». Tra i tifosi “anche il dott. Mannino che lavora per l’unità cinofila dei carabinieri proprio in Basilicata. Originario di Catania, ieri era di servizio con il cane ‘Nitto’ e visto che è stato un pomeriggio sereno ha sbirciato anche in campo per osservare da vicino la sua squadra del cuore”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Difficilissimo fare gol al Catania, che mette pressione alle dirette rivali. Assenze non tolgono certezze”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, punto esclamativo nella lotta per il primato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency