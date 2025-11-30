RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Una quindicina di tifosi accolti con affetto a Picerno. In tribuna anche l’ex Catania Plasmati”

Ieri pomeriggio, in occasione della sfida di Picerno, c’erano anche una quindicina di tifosi rossazzurri arrivati da altre regioni, mischiati ai sostenitori del Picerno “che hanno accolto con grande affetto chi viaggiava e ha raggiunto lo stadio”, riporta il quotidiano La Sicilia. In tribuna presente anche l’ex attaccante del Catania Gianvito Plasmati, che alla fine ha salutato il DS Pastore affermando: «Spero di fare presto un salto in città per rivedere tifosi e amici, per tornare da spettatore allo stadio Massimino». Tra i tifosi “anche il dott. Mannino che lavora per l’unità cinofila dei carabinieri proprio in Basilicata. Originario di Catania, ieri era di servizio con il cane ‘Nitto’ e visto che è stato un pomeriggio sereno ha sbirciato anche in campo per osservare da vicino la sua squadra del cuore”, si legge.

