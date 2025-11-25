RASSEGNA STAMPA – TuttoSport: “Catania, la legge del ‘Massimino’ funziona. Momento di forma importante, Toscano ci crede”

Il quotidiano TuttoSport parla del momento del Catania, reduce dal successo di misura ai danni del Latina. “Funziona eccome la “legge del Massimino”: settima vittoria in casa su otto gare disputate, senza mai subire un gol. Non è affatto casuale che la migliore difesa di tutto il campionato sia proprio quella del Catania, con soltanto 8 reti incassate, solo in trasferta”, riporta il quotidiano. “Se c’è un punto debole da migliorare è proprio l’andamento lontano da casa, onde evitare di disperdere lo splendido cammino interno e proseguire la marcia positiva mantenendo il primato, che ha iniettato positività tra ambiente, società e squadra”, si legge.

“L’altro fattore che un po’ preoccupa l’allenatore Mimmo Toscano, in vista della trasferta a Picerno di sabato prossimo, riguarda l’infermeria piena. Tante le indisponibilità, l’ultima in ordine di tempo è quella di Emmanuele Cicerelli, colpito duro alla caviglia da Porro del Latina dopo soli due minuti di partita. Fortunatamente, lo stop del 10 rossazzurro potrebbe essere meno lungo del previsto. All’ex Ternana si aggiungono Pieraccini, Ierardi, Aloi, Chilafi, Martic e Raimo, mentre per la prossima di campionato rientrerà Quaini dalla squalifica. Una vittoria in terra lucana, approfittando del big match del 1° dicembre tra Benevento e Salernitana, potrebbe consolidare il primato”.

Si evidenzia la soddisfazione del presidente Ross Pelligra, presente domenica al Massimino, “accomodatosi in tribuna accanto al vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e al direttore generale Alessandro Zarbano. Il patron rossazzurro è al lavoro per quanto riguarda Torre del Grifo, il centro sportivo tornato di proprietà, che nel 2026 potrebbe ospitare gli allenamenti dei ragazzi di Mimmo Toscano”.

Il Catania “sta vivendo un momento di forma importante, con una grande solidità difensiva e un attacco che, alzando i giri giusti, può fare male a tutte le difese del girone. “Contro tutto e tutti” aveva scritto sui social il vice capitano Matteo Di Gennaro, uniti nel segno del “noi” e di un team che ha l’obiettivo di riportare il Catania in una categoria che manca dal 2015. Toscano ci crede e lavora affinché i suoi ragazzi riescano ad esprimere il “potenziale” tecnico di una rosa profonda e importante”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***