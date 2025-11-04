martedì, 4 Novembre 2025
REPORT MEDICO: Aloi dovrà operarsi

foto Catania FC

“Catania Football Club rende noto che, in seguito al trauma distorsivo/contusivo riportato giovedì scorso, Salvatore Aloi dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro, nei tempi prospettati dalle ulteriori valutazioni mediche in programma nei prossimi giorni”. Questo il comunicato diffuso dalla società rossazzurra all’esito degli esami strumentali con riferimento alle condizioni fisiche del centrocampista calabrese, costretto a dare forfait nelle ore che hanno preceduto il fischio d’inizio di Casertana-Catania.

