REPORT MEDICO: altra tegola, Ierardi si sottoporrà ad intervento chirurgico

“Catania Football Club rende noto che il calciatore Mario Ierardi si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico per ernia discale”. E’ il comunicato diffuso dalla società rossazzurra, il giorno dopo avere reso nota l’indisponibilità di Simone Pieraccini, sostituto naturale dell’ex Vicenza. Ierardi, lo ricordiamo, sta scontando altre due giornate di squalifica. Intanto però giunge questa notizia che rende ancora più acuto lo stato di emergenza nella scelta degli uomini a disposizione per il reparto arretrato.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***