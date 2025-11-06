REPORT MEDICO: intervento chirurgico anche per Adrijan Chilafi

Il Catania perde un’altra pedina in mezzo al campo. La società rossazzurra ha comunicato, infatti, che a seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso di un allenamento, il calciatore classe 2004 Adrijan Chilafi – tenuto in considerazione dal tecnico Mimmo Toscano dopo l’infortunio riportato da Salvatore Aloi – sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore nel corso della prossima settimana.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***