REPORT MEDICO: out Pieraccini

“Catania Football Club rende noto che Simone Pieraccini si è sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo la gara con il Casarano; gli esami strumentali hanno rivelato una lesione distrattiva del flessore della coscia destra”. Questo il comunicato emesso dalla società rossazzurra in queste ore, in preparazione della sfida di domenica pomeriggio fissata alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” contro il Latina. Tegola per il Catania, che già fa i conti con le assenze di Ierardi, Quaini (squalificati), Martic, Raimo, Aloi e Chilafi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***