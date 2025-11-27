ROMANZO CALCISTICO: “Catania prova a riscrivere la sua storia. La città sente che può essere l’inizio di una nuova ascesa”

Non una testata giornalistica ma un contenitore di storie ed eventi legati al mondo del calcio. La pagina social Romanzo Calcistico dedica alcune righe al Catania, che vuole tornare al suo splendore dopo avere vissuto anni difficili:

“Il Catania sta provando di nuovo a riscrivere la sua storia. Dopo fallimenti, retrocessioni, rinascite e cicatrici che hanno segnato un’intera città, oggi gli etnei sono tornati a correre: in Serie C lottano per la testa del girone, spinti da un entusiasmo che non si è mai spento, nemmeno nei giorni più bui. Lo stadio Massimino ribolle come ai tempi delle magie di Lodi, delle sgroppate di Vargas, delle follie di Mascara. Quel tifo, uno dei più caldi d’Italia, non ha mai abbandonato la sua squadra, neppure quando il club è ripartito dalle ceneri”.

“Ogni partita è un atto d’amore, ogni curva un ricordo dei grandi anni in Serie A, delle notti epiche sotto l’Etna, delle vittorie impossibili che fecero dire a Ciotti «Clamoroso al Cibali!». Oggi il Catania vuole tornare dove merita. La piazza spinge, la squadra risponde, e la città, che vive di calcio come poche, sente che questo può essere l’inizio di una nuova ascesa. Perché certe storie non finiscono: cambiano pelle, cadono, si rialzano. E Catania, adesso, sta tornando in piedi”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***