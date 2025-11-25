mercoledì, 26 Novembre 2025
ROSSAZZURRI IN GIRO: Bocic sarà avversario del Catania al “Curcio”

foto Catania FC

In estate, Milos Bocic aveva preso parte al ritiro di Norcia con la squadra di mister Toscano ma, non rientrando nei piani tecnici del Catania, è stata poi formalizzata la cessione in prestito “secco” dell’attaccante classe 2000 all’AZ Picerno. “Bočić è un profilo che abbiamo seguito con attenzione. Ha qualità tecniche importanti, conosce bene il campionato e può ricoprire più ruoli nel nostro sistema di gioco. Siamo felici che abbia scelto Picerno per rimettersi in gioco con entusiasmo. È un ragazzo determinato, che ha sposato subito la nostra proposta e la nostra idea di calcio“, disse il direttore generale del club lucano Vincenzo Greco.

Milos Bocic è ancora formalmente un giocatore del Catania e lo sarà fino a giugno del prossimo anno, poi si riterrà libero da vincoli. Nel frattempo proseguirà la militanza nel girone C di Serie C dopo l’esperienza maturata la scorsa stagione a Latina. Sabato pomeriggio il calciatore serbo affronterà proprio il Catania allo stadio “Donato Curcio”. Nella stagione regolare ha totalizzato 11 presenze condite da un gol e due assist.

