ROSSAZZURRI IN GIRO – Leonardi, gran gol contro la Juve NG: “Emozione unica, devo continuare a crescere”

La Ternana ritrova la vittoria dopo un mese caratterizzato da quattro pareggi consecutivi. Ci è voluto un gran gol di Simeone Leonardi a mandare ko i giovani della Juventus. Nella ripresa, al 23’, appena entrato al posto di Ferrante l’attaccante catanese sblocca la gara per le Fere con un eurogol in sforbiciata dentro l’area di rigore. Qualche minuto dopo ha sfiorato anche il raddoppio di testa. Rete splendida, decisiva e prestazione convincente del calciatore di proprietà del Catania. La società rossazzurra, lo ricordiamo, ha fatto un investimento importante per la punta prelevata dalla Sampdoria che è stata ceduta in prestito “secco” alla Ternana. Per Leonardi si tratta del secondo gol in questo campionato di Serie C girone B su 12 presenze.

“Emozione unica, speciale. Soprattutto in casa. Vincere in questo modo è sempre bello, soprattutto giocando per una maglia così importante in una categoria che non la rispecchia tanto. Il gol – dedicato alla mia ragazza, Susanna, che mi aiuta in qualsiasi circostanza – è servito a tagliare le gambe alla Juve. E’ arrivato nel momento giusto. Avevo già segnato nelle giovanili un gol simile con la Sampdoria, farlo con i grandi è un’emozione in più. Poi è stata la rete della vittoria in questo caso. All’epoca la mia rete non fu sufficiente per portare a casa un risultato positivo. Io da attaccante davanti la porta non guardo nessuno, mister Liverani mi aiuta in fase realizzativa. A volte magari potrei essere più altruista, lavoro per migliorare in questo senso. Segnare aiuta la testa, le gambe. Prendo confidenza con una categoria secondo me a parte. Sono un calciatore di qualità, non fisico e strutturato. Devo continuare a crescere. Di fronte a qualsiasi palla, pulita o sporca, cerco di ricavare il meglio da ogni situazione”, le parole del giocatore.

VIDEO: gli highlights di Ternana-Juventus NG

