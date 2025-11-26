mercoledì, 26 Novembre 2025
ROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi-show, ancora un gol in rovesciata!

La Ternana passa il turno ed approda ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C, eliminando dalla competizione il Giugliano allenato da Eziolino Capuano. 3-1 il risultato finale con l’attaccante catanese Simone Leonardi, in prestito dal Catania, protagonista di una partita eccellente, coronata di nuovo da un gol in rovesciata dopo quello realizzato tre giorni fa contro la Juventus Next Gen. Ha messo a segno una doppietta, avendo anche trasformato un calcio di rigore autoprocuratosi a seguito di azione personale fermata fallosamente. Continua il momento d’oro per il talento classe 2005 che il Catania segue con grande interesse e su cui il club rossazzurro punta in prospettiva futura.

