ROSSAZZURRI IN GIRO – Leonardi, stampa umbra: “Serve tempo, ma il materiale c’è”

12 apparizioni stagionali (Coppa Italia Serie C inclusa) con 1 gol realizzato e 2 assist. Questo il bilancio attuale di Simone Leonardi con la maglia della Ternana. Per l’attaccante il Catania ha fatto un investimento di rilievo, acquisendo l’intera proprietà del cartellino dalla Sampdoria e sottoscrivendo con il ragazzo un contratto della durata di ben cinque anni. Segno che la società rossazzurra intende puntare forte sul profilo di Leonardi in prospettiva.

Intanto il giocatore, ceduto in prestito “secco”, sta provando a ritagliarsi il proprio spazio in Umbria, al di là della stagione fin qui poco esaltante della Ternana, sesta forza del campionato di Serie C girone B. Il quotidiano umbria.tag24.it parla così del giovane calciatore catanese: “E’ la scommessa più interessante. Classe 2005, è acerbo, certo, ma porta freschezza, coraggio e uno strappo che spesso manca nei momenti in cui la squadra si appiattisce. Serve tempo, ma il materiale c’è”. Il Catania segue con particolare interesse l’evolversi dei progressi di Leonardi.

