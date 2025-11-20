venerdì, 21 Novembre 2025
HomeCalcio CataneseROSSAZZURRI IN GIRO - Leonardi, stampa umbra: "Serve tempo, ma il materiale...
Calcio CataneseCalciomercatoCatania NewsRossoazzurri in giroLega ProPrimo Piano

ROSSAZZURRI IN GIRO – Leonardi, stampa umbra: “Serve tempo, ma il materiale c’è”

Redazione
By Redazione
0
184
foto Catania FC

12 apparizioni stagionali (Coppa Italia Serie C inclusa) con 1 gol realizzato e 2 assist. Questo il bilancio attuale di Simone Leonardi con la maglia della Ternana. Per l’attaccante il Catania ha fatto un investimento di rilievo, acquisendo l’intera proprietà del cartellino dalla Sampdoria e sottoscrivendo con il ragazzo un contratto della durata di ben cinque anni. Segno che la società rossazzurra intende puntare forte sul profilo di Leonardi in prospettiva.

Intanto il giocatore, ceduto in prestito “secco”, sta provando a ritagliarsi il proprio spazio in Umbria, al di là della stagione fin qui poco esaltante della Ternana, sesta forza del campionato di Serie C girone B. Il quotidiano umbria.tag24.it parla così del giovane calciatore catanese: “E’ la scommessa più interessante. Classe 2005, è acerbo, certo, ma porta freschezza, coraggio e uno strappo che spesso manca nei momenti in cui la squadra si appiattisce. Serve tempo, ma il materiale c’è”. Il Catania segue con particolare interesse l’evolversi dei progressi di Leonardi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STATISTICHE: situazioni di vantaggio/svantaggio, il doppio volto del Catania
Articolo successivo
ESCLUSIVA | Piccolo: “Catania, quel mio ultimo gol ricordo da tenermi stretto. Eravamo un gruppo di uomini veri. Domenica partita gagliarda”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency