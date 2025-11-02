ROSSAZZURRO DEL MESE: punto di riferimento imprescindibile, Cicerelli trascina il Catania

Con gol, assist e prestazioni da protagonista indiscusso, a nostro avviso è Emmanuele Cicerelli il Rossazzurro del mese recentemente trascorso. Prezioso punto di riferimento della squadra dentro e fuori dal campo, Cicerelli abbina qualità tecniche sopraffine ad un elevato spessore umano. Mai una parola fuori posto, tanta dedizione al sacrificio. il trequartista del Catania si è messo da subito a disposizione di staff e squadra con umiltà. A Terni ha messo a referto qualcosa come 19 gol e 10 assist nella passata stagione. Numeri da capogiro, difficilmente ripetibili. A Catania, forse, non arriverà a segnare così tanto ma Cicerelli, a cui viene richiesto uno sforzo considerevole a supporto dei compagni e nello sviluppo della manovra sia in fase offensiva che difensiva, si sta calando bene nella realtà del gioco di Toscano.

Calciatore imprescindibile, nelle ultime partite ha elevato lo standard prestativo rossazzurro assumendo un ruolo sempre più importante e da leader all’interno dello scacchiere tattico. Fino a rivelarsi grandissimo protagonista in due delle sfide più attese del girone d’andata, i confronti diretti con Salernitana e Benevento. Qui c’è stato il marchio evidente di Cicerelli, capace di inventarsi un gol incredibile direttamente da calcio di punizione nel primo caso, spianando la strada verso una netta e convincente vittoria contro la capolista. Al cospetto del Benevento, invece, ha realizzato con una freddezza glaciale il calcio di rigore che ha deciso la partita.

Reti a parte, Cicerelli ha avuto nelle ultime settimane il merito di prendere per mano la squadra trascinandola sempre più verso l’alta classifica. Il Catania ha capito che davvero non può fare a meno del dinamismo, delle accelerazioni e delle doti balistiche del calciatore pugliese classe 1994. In più cresce l’intesa con la squadra, l’affiatamento con i compagni. Nessun dubbio, è lui il valore aggiunto di questo Catania. E Cicerelli continuerà a fare di tutto per portare i rossazzurri dove meritano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***