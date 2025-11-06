giovedì, 6 Novembre 2025
ROSSAZZURRO DELL’ANNO: situazione aggiornata, gradino più alto del podio per Lunetta

Livio Giannotta
Livio Giannotta
0
31
foto Catania FC

Anche quest’anno si elegge il ‘Calciatore Rossazzurro TuttoCalcioCatania‘ dell’anno. Il migliore della stagione 2025/26 verrà fuori attraverso la maggioranza dei voti che, di partita in partita, i tifosi etnei attribuiscono al giocatore del Catania messosi più in evidenza. La situazione aggiornata alla 12/a giornata di campionato vede davanti a tutti, per il momento, il jolly Gabriel Antonio Lunetta con 4 preferenze. Secondo gradino del podio per Emmanuele Cicerelli (3), di recente indicato come ‘Rossazzurro del mese di Ottobre’ dalla nostra redazione e ‘Calciatore del mese – Serie C girone C‘ da Sky Wifi, title sponsor ufficiale della Serie C. Terzo gradino del podio per il portiere Andrea Dini (2). Seguono, con una preferenza, Francesco Di Tacchio, Salvatore Aloi e Kaleb Jiménez.

Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

