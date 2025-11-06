ROSSAZZURRO DELL’ANNO: situazione aggiornata, gradino più alto del podio per Lunetta

Anche quest’anno si elegge il ‘Calciatore Rossazzurro TuttoCalcioCatania‘ dell’anno. Il migliore della stagione 2025/26 verrà fuori attraverso la maggioranza dei voti che, di partita in partita, i tifosi etnei attribuiscono al giocatore del Catania messosi più in evidenza. La situazione aggiornata alla 12/a giornata di campionato vede davanti a tutti, per il momento, il jolly Gabriel Antonio Lunetta con 4 preferenze. Secondo gradino del podio per Emmanuele Cicerelli (3), di recente indicato come ‘Rossazzurro del mese di Ottobre’ dalla nostra redazione e ‘Calciatore del mese – Serie C girone C‘ da Sky Wifi, title sponsor ufficiale della Serie C. Terzo gradino del podio per il portiere Andrea Dini (2). Seguono, con una preferenza, Francesco Di Tacchio, Salvatore Aloi e Kaleb Jiménez.
