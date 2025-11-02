SERIE C: 12/a giornata, tutti i risultati e la classifica. Il Catania mantiene due punti di vantaggio sul Benevento

Riportiamo tutti i risultati maturati sui campi del girone C di Serie C per la 12/a giornata. Le partite domenicali hanno archiviato il turno di campionato, rideterminando il piazzamento al primo posto della Salernitana, in virtù del pareggio a reti bianche di Latina. Il Benevento, invece, non ritrova la vittoria tra le mura amiche contro il Sorrento, subendo il pari nel finale. Colpo esterno del Trapani, che va a vincere in quel di Crotone. L’altra siciliana del gruppo C, il Siracusa, perde lo scontro diretto in chiave salvezza a Giugliano. Netto 3-0 rifilato dal Potenza al Foggia in terra lucana. Di seguito il riepilogo dei risultati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:
RISULTATI
AZ Picerno 2-2 Cavese
21′ Esposito rig. (P), 30′ Petito (P), 64′ Orlando (C), 75′ Cionek (C)
Casertana 2-2 Catania
27′ Di Tacchio (CAT), 34′ Proia (CAS), 74′ Donnarumma (CAT), 90’+8 Liotti rig. (CAS)
Audace Cerignola 2-4 Atalanta U23
13′ Gambale (C), 26′ Vavassori (A), 51′ Misitano (A), 62′ Vavassori (A), 70′ Simonetto (A), 73′ Emmausso (C)
Casarano 1-3 Monopoli
16′ Chiricò (C), 66′ Volpe rig. (M), 83′ Volpe (M), 85′ Miceli (M)
Team Altamura 1-1 Cosenza
76′ Kouan (C), 83′ Florio (A)
Crotone 1-2 Trapani
15′ Gomez (C), 17′ Fischnaller (T), 90’+7′ Grandolfo (T)
Potenza 3-0 Foggia
29’ Riggio, 33’ Felippe, 79′ Bruschi
Giugliano 2-1 Siracusa
25′ Balde (G), 64′ Olivera Prado (G), 73′ Gudelivicius (S)
Latina 0-0 Salernitana
Benevento 1-1 Sorrento
32′ Manconi (B), 89′ D’Ursi (S)
CLASSIFICA
1.Salernitana 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 12
2.Catania 25 punti : gol fatti 23, gol subiti 7, diff. reti +16, gare giocate 12
3.Benevento 23 punti : gol fatti 20, gol subiti 8, diff. reti +12, gare giocate 12
4.Monopoli 21 punti : gol fatti 15, gol subiti 13, diff. reti +2, gare giocate 12
5.Cosenza 20 punti : gol fatti 22, gol subiti 13, diff. reti +9, gare giocate 12
6.Casarano 18 punti : gol fatti 21, gol subiti 21, diff. reti =, gare giocate 12
7.Casertana 18 punti : gol fatti 16, gol subiti 16, diff. reti =, gare giocate 12
8.Crotone 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 11, diff. reti +8, gare giocate 12
9.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 15, diff. reti +7, gare giocate 12
10.Potenza 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 12
11.Team Altamura 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 18, diff. reti -6, gare giocate 12
12.*Trapani 14 punti : gol fatti 18, gol subiti 10, diff. reti +8, gare giocate 12
13.Latina 14 punti : gol fatti 8, gol subiti 13, diff. reti -5, gare giocate 12
14.Sorrento 13 punti : gol fatti 12, gol subiti 13, diff. reti -1, gare giocate 12
15.Cavese 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 17, diff. reti -4, gare giocate 12
16.Giugliano 12 punti : gol fatti 14, gol subiti 22, diff. reti -8, gare giocate 12
17.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 16, gol subiti 28, diff. reti -12, gare giocate 12
18.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 13, gol subiti 21, diff. reti -8, gare giocate 12
19.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 19, diff. reti -12, gare giocate 12
20.Siracusa 6 punti : gol fatti 9, gol subiti 20, diff. reti -11, gare giocate 12
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
