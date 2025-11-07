SERIE C: 13/a giornata, ecco le partite in programma nel girone C

Tutto pronto per l’inizio della 13/a giornata del girone C di Serie C. Si comincia con l’anticipo tra Cavese e Potenza. Sabato in programma altri tre incontri: una lanciatissima Atalanta U23 ospiterà il Giugliano, reduce dalle vittorie con Benevento (Coppa Italia) e Siracusa. Match interessante in chiave playoff a Cosenza, dove i padroni di casa se la vedranno con il Casarano mentre il Trapani, fresco di nuovo deferimento, cerca il tris di vittorie consecutive contro l’AZ Picerno.

Domenica, Catania a caccia dei tre punti dopo la vittoria sfumata in extremis a Caserta. Avversario un Team Altamura che proverà a vendere cara la pelle. Il Siracusa, dopo essere incappato nell’ennesima sconfitta, punta a rilanciarsi tra le mura amiche al cospetto del Latina, che nel precedente turno ha fermato sullo 0-0 la capolista. Monopoli e Casertana, due tra le squadre più in salute del momento, si affronteranno al “Veneziani”. Un Cerignola in evidente difficoltà tenterà di risollevarsi sul campo del Sorrento mentre il Benevento, che ha steccato ultimamente, renderà visita ad un Foggia in crisi. Chiude il posticipo Salernitana-Crotone: i calabresi vengono da tre ko di fila, riusciranno a sorprendere la squadra di mister Raffaele all’Arechi?

CLASSIFICA

1.Salernitana 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 13, diff. reti +5, gare giocate 12

2.Catania 25 punti : gol fatti 23, gol subiti 7, diff. reti +16, gare giocate 12

3.Benevento 23 punti : gol fatti 20, gol subiti 8, diff. reti +12, gare giocate 12

4.Monopoli 21 punti : gol fatti 15, gol subiti 13, diff. reti +2, gare giocate 12

5.Cosenza 20 punti : gol fatti 22, gol subiti 13, diff. reti +9, gare giocate 12

6.Casarano 18 punti : gol fatti 21, gol subiti 21, diff. reti =, gare giocate 12

7.Casertana 18 punti : gol fatti 16, gol subiti 16, diff. reti =, gare giocate 12

8.Crotone 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 11, diff. reti +8, gare giocate 12

9.Atalanta U23 17 punti : gol fatti 22, gol subiti 15, diff. reti +7, gare giocate 12

10.Potenza 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 17, diff. reti =, gare giocate 12

11.Team Altamura 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 18, diff. reti -6, gare giocate 12

12.*Trapani 14 punti : gol fatti 18, gol subiti 10, diff. reti +8, gare giocate 12

13.Latina 14 punti : gol fatti 8, gol subiti 13, diff. reti -5, gare giocate 12

14.Sorrento 13 punti : gol fatti 12, gol subiti 13, diff. reti -1, gare giocate 12

15.Cavese 12 punti : gol fatti 13, gol subiti 17, diff. reti -4, gare giocate 12

16.Giugliano 12 punti : gol fatti 14, gol subiti 22, diff. reti -8, gare giocate 12

17.AZ Picerno 10 punti : gol fatti 16, gol subiti 28, diff. reti -12, gare giocate 12

18.Audace Cerignola 10 punti : gol fatti 13, gol subiti 21, diff. reti -8, gare giocate 12

19.Foggia 10 punti : gol fatti 7, gol subiti 19, diff. reti -12, gare giocate 12

20.Siracusa 6 punti : gol fatti 9, gol subiti 20, diff. reti -11, gare giocate 12

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

