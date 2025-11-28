SERIE C: 16/a giornata, le partite in programma. Cosenza di scena a Foggia, derby d’alta classifica a Benevento

Sabato, domenica e lunedì squadre del girone C di Serie C in campo per la 16/a giornata. Si comincia con il derby Casertana-Cavese, tra due squadre che vengono da una serie positiva di risultati, e la trasferta del Catania a Picerno. Team Altamura e Sorrento, avversarie al “Tonino D’Angelo”, cercano una vittoria che manca da oltre un mese. Un Crotone dal rendimento altalenante proverà a far sua l’intera posta in palio tra le mura amiche contro il Giugliano reduce da due sconfitte di fila in campionato.

Il Siracusa, invece, tenta di sfruttare il momento favorevole (tre risultati utili) sul campo dell’Atalanta U23, in flessione negli ultimi incontri. Tornato immediatamente alla vittoria col Foggia, il Trapani gioca nuovamente in casa dove sfiderà il Monopoli, formazione sempre insidiosa da affrontare ma reduce da un paio di risultati negativi.

Il Cosenza, tra le compagini più attrezzate ed in salute, mette nel mirino la quarta vittoria consecutiva a Foggia. L’Audace Cerignola, eliminata di recente in Coppa Italia Serie C dal Potenza, vuole dare continuità alle ultime confortanti prestazioni in campionato: se la vedrà fuori casa con il Latina, squadra in piena bagarre per non retrocedere. Potenza-Casarano è scontro molto interessante tra due realtà in ripresa che vantano reparti offensivi di livello per la categoria. Posticipo di lusso, il derby d’alta classifica Benevento-Salernitana lunedì sera.

SABATO 29 NOVEMBRE

AZ Picerno – Catania (14:30)

Casertana – Cavese (14:30)

Crotone – Giugliano (17:30)

Team Altamura – Sorrento (17:30)

DOMENICA 30 NOVEMBRE

Atalanta U23 – Siracusa (14:30)

Trapani – Monopoli (14:30)

Foggia – Cosenza (17:30)

Latina – Audace Cerignola (20:30)

Potenza – Casarano (20:30)

LUNEDI’ 1 DICEMBRE

Benevento – Salernitana (20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 31 punti : gol fatti 26, gol subiti 8, diff. reti +18, gare giocate 15

2.Salernitana 31 punti : gol fatti 21, gol subiti 15, diff. reti +6, gare giocate 15

3.Cosenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 15, diff. reti +14, gare giocate 15

4.Benevento 29 punti : gol fatti 27, gol subiti 11, diff. reti +16, gare giocate 15

5.Casarano 24 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 15

6.Casertana 22 punti : gol fatti 19, gol subiti 18, diff. reti +1, gare giocate 14

7.Monopoli 22 punti : gol fatti 17, gol subiti 19, diff. reti -2, gare giocate 15

8.Crotone 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 14, diff. reti +8, gare giocate 15

9.Potenza 20 punti : gol fatti 20, gol subiti 22, diff. reti -2, gare giocate 15

10.*Trapani 20 punti : gol fatti 24, gol subiti 14, diff. reti +10, gare giocate 15

11.Audace Cerignola 19 punti : gol fatti 18, gol subiti 22, diff. reti -4, gare giocate 15

12.Atalanta U23 18 punti : gol fatti 24, gol subiti 18, diff. reti +6, gare giocate 14

13.Cavese 17 punti : gol fatti 18, gol subiti 19, diff. reti -1, gare giocate 15

14.Team Altamura 16 punti : gol fatti 14, gol subiti 23, diff. reti -9, gare giocate 15

15.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 26, diff. reti -10, gare giocate 15

16.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 18, diff. reti -9, gare giocate 15

17.Sorrento 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 20, diff. reti -5, gare giocate 15

18.Siracusa 13 punti : gol fatti 15, gol subiti 23, diff. reti -8, gare giocate 15

19.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 32, diff. reti -12, gare giocate 15

20.Foggia 11 punti : gol fatti 8, gol subiti 25, diff. reti -17, gare giocate 15

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

