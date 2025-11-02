lunedì, 3 Novembre 2025
HomeIntervisteSERIE C - Auteri (all. Benevento): "Vittoria del Catania sfumata a Caserta?...
IntervisteLega Pro

SERIE C – Auteri (all. Benevento): “Vittoria del Catania sfumata a Caserta? Campionato difficile per tutti”

Redazione
By Redazione
0
336

L’allenatore del Benevento Gaetano Auteri, in sala stampa, parla delle tante insidie che nasconde il campionato di Serie C prendendo spunto dalla mancata vittoria del Catania a Caserta. Queste le sue parole:

“Il pari della Casertana in extremis contro il Catania ennesima conferma di un campionato molto equilibrato? Io lo dico dall’inizio, questo è un girone in cui ci sono tante squadre in lotta. Non sono così determinati i risultati delle partite. Non è solo l’esempio della Casertana, a parte che la Casertana ha giocatori importanti, è una squadra ben allenata e appartiene alle alte sfere dal punto di vista della classifica. E’ un campionato difficile per tutti. Noi ci dobbiamo concentrare su noi stessi, fermo restando che vediamo tute le partite perchè fa parte anche del nostro lavoro essere informati su come si pongono verso le gare gli altri. L’incontro che abbiamo perso a Catania poteva finire con un risultato diverso ma non mi piace recriminare. Noi siamo il Benevento e partite non ne dobbiamo perdere”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 2 novembre 2003, tifosi del Catania in festa per il 3-1 nel tempio del calcio italiano
Articolo successivo
STAMPA LOCALE – Gagliano: “A Caserta non è stato il Catania visto nelle ultime partite”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency