SERIE C – Auteri (all. Benevento): “Vittoria del Catania sfumata a Caserta? Campionato difficile per tutti”

L’allenatore del Benevento Gaetano Auteri, in sala stampa, parla delle tante insidie che nasconde il campionato di Serie C prendendo spunto dalla mancata vittoria del Catania a Caserta. Queste le sue parole:

“Il pari della Casertana in extremis contro il Catania ennesima conferma di un campionato molto equilibrato? Io lo dico dall’inizio, questo è un girone in cui ci sono tante squadre in lotta. Non sono così determinati i risultati delle partite. Non è solo l’esempio della Casertana, a parte che la Casertana ha giocatori importanti, è una squadra ben allenata e appartiene alle alte sfere dal punto di vista della classifica. E’ un campionato difficile per tutti. Noi ci dobbiamo concentrare su noi stessi, fermo restando che vediamo tute le partite perchè fa parte anche del nostro lavoro essere informati su come si pongono verso le gare gli altri. L’incontro che abbiamo perso a Catania poteva finire con un risultato diverso ma non mi piace recriminare. Noi siamo il Benevento e partite non ne dobbiamo perdere”.

