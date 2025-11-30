domenica, 30 Novembre 2025
SERIE C – Banchieri: “Lotta promozione, se dovessi puntare un centesimo lo farei sul Catania”

Simone Banchieri, allenatore che nella passata stagione ha guidato l’ACR Messina, dice la sua in relazione alla corsa promozione nel girone C di Serie C. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoC.com:

Catania, Salernitana, Cosenza e Benevento? Grandi piazze in un girone davvero incredibile. Meriterebbero tutte la promozione, sia per le rose che hanno sia per la passione delle piazze. Se dovessi puntare un centesimo? Lo farei sugli etnei, specificando però che non vorrei togliere nulla alle altre. Non dimentichiamoci che lì sopra ci sarebbe anche il Trapani se non fosse per la penalizzazione. Insomma, un girone con tante big, davvero impossibile capire chi la spunterà. Di sicuro dovranno stare attente giornata per giornata: il calore delle piazze del Sud ti porta ad avere insidie anche sul campo dei club sulla carta più deboli”.

