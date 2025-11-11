martedì, 11 Novembre 2025
HomeCalciomercatoSERIE C: Benevento, arriva il sorprendente esonero di Auteri
CalciomercatoLega Pro

SERIE C: Benevento, arriva il sorprendente esonero di Auteri

Redazione
By Redazione
0
6

Notizia assolutamente inattesa a Benevento. Dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Foggia e con la squadra terza in classifica a -2 dalla vetta, la società giallorossa ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Gaetano Auteri. Conduzione del gruppo affidata al tecnico della Primavera Antonio Floro Flores. “La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”, si legge nella nota diffusa dal club campano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CICERELLI: “Non ho obiettivi personali, voglio vincere il campionato”
Articolo successivo
VERSO CASARANO-CATANIA: arbitra Frasynyak della sezione di Gallarate, curiosità e statistiche del direttore di gara
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency