SERIE C: Benevento, arriva il sorprendente esonero di Auteri

Notizia assolutamente inattesa a Benevento. Dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Foggia e con la squadra terza in classifica a -2 dalla vetta, la società giallorossa ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Gaetano Auteri. Conduzione del gruppo affidata al tecnico della Primavera Antonio Floro Flores. “La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”, si legge nella nota diffusa dal club campano.

