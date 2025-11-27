SERIE C – Bruno (all. Latina): “Porro, entrata dura a Catania ma ragazzo perbene. Ci è rimasto male per le offese ricevute sui social”

Alessandro Bruno, allenatore del Latina, nel post gara della vittoriosa prestazione sul campo dell’Arezzo in Coppa Italia Serie C decisa dal rigore parato da Mattia Porro – portiere improvvisato e criticatissimo in questi giorni dopo il fallaccio nei confronti di Cicerelli a Catania – si sofferma in sala stampa sul calciatore. Queste le sue parole:

“Mattia dopo l’espulsione del portiere ha deciso di prendere i guanti e difendere lui i pali. Io ho assecondato la sua volontà perchè è un ragazzo molto elastico, possiede tanta forza esplosiva ed era quello che più di altri poteva andare in porta. E’ andata bene. Sono contento anche per lui, perchè questa è stata una settimana molto particolare in virtù del fatto che domenica c’è stato un duro scontro di gioco con Cicerelli. E’ un ragazzo perbene, ci è rimasto male per tutte le offese ricevute sui social. Vero, ha fatto un’entrata dura ma è stato sempre un ragazzo molto educato. Questa piccola gioia se la merita perchè ha passato una settimana molto difficile”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***