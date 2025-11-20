giovedì, 20 Novembre 2025
SERIE C – Buscè (all. Cosenza): “Il Catania ha qualcosina in più. Noi siamo la classica outsider”

foto Corriere della Calabria

Antonio Buscè, allenatore del Cosenza, parla delle ambizioni della sua squadra e delle prime tre della classe. Queste le sue parole ai microfoni di notiziariocalcio.com: “Veniamo da un momento importante, ma credo che l’equilibrio debba essere sempre la nostra linea guida: quando c’è, si riescono a gestire meglio le situazioni, sia quelle positive che quelle negative. Chiedo sempre questa serenità alla squadra sin dall’inizio dell’anno. Le tre squadre che devono stare lì davanti, ci sono: Salernitana, Catania e Benevento sono le tre candidate principali. Il Catania, forse, credo abbia qualcosina in più in alcune zone di campo, ma è una percezione minima. Le tre candidate sono loro, noi siamo la classica outsider che era nel limbo, da lì stiamo venendo fuori piano piano, e poi ci sono quelle 3-4 squadre attaccate a noi”.

