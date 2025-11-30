SERIE C: Catania a +5 sul Cosenza, adesso riflettori puntati su Benevento-Salernitana

Aspettando l’esito del posticipo di lunedì sera Benevento-Salernitana, dopo le gare disputate sabato, il turno domenicale della 16/a giornata del girone C di Serie C ha visto imporsi l’Atalanta U23 in rimonta sul Siracusa. Il Trapani non va oltre il pari tra le mura amiche contro il Monopoli, mentre il Cosenza perde una partita rocambolesca a Foggia: dopo essere passato in svantaggio, pari di Ricciardi, tante occasioni sprecate (compresi ben due calci di rigore falliti da Garritano nel secondo tempo) ed il gol-beffa in pieno recupero a firma di Winkelmann. In serata Latina ko in casa contro l’Audace Cerignola e vittoria del Potenza ai danni del Casarano. Riportiamo di seguito i risultati maturati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

AZ Picerno 0-1 Catania

1′ Forte

Casertana 3-1 Cavese

30′ Orlando rig. (CAV), 57′ Llano (CAS), 71′ Pezzella (CAS), 85′ Vano (CAS)

Crotone 1-0 Giugliano

48′ Gomez

Team Altamura 1-2 Sorrento

16′ D’Ursi rig. (S), 43′ D’Ursi rig. (S), 80′ Agostinelli (T)

Atalanta U23 3-1 Siracusa

13′ Molina rig. (S), 45’+3 Levak (A), 66′ Navarro (A), 75′ Misitano (A)

Trapani 1-1 Monopoli

12′ Fischnaller (T), 62′ Fall (M)

Foggia 2-1 Cosenza

7′ D’Amico (F), 76′ Ricciardi (C), 90’+11 Winkelmann (F)

Latina 0-2 Audace Cerignola

41′ Gambale rig., 90’+7 Emmausso rig.

Potenza 3-1 Casarano

2′ Ghisolfi (P), 19′ Selleri (P), 51′ Selleri (P), 90’+10 Chiricò rig. (C)

Benevento – Salernitana (Lunedì 20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 34 punti : gol fatti 27, gol subiti 8, diff. reti +19, gare giocate 16

2.Salernitana 31 punti : gol fatti 21, gol subiti 15, diff. reti +6, gare giocate 15

3.Cosenza 29 punti : gol fatti 30, gol subiti 17, diff. reti +13, gare giocate 16

4.Benevento 29 punti : gol fatti 27, gol subiti 11, diff. reti +16, gare giocate 15

5.Casertana 25 punti : gol fatti 22, gol subiti 19, diff. reti +3, gare giocate 15

6.Crotone 24 punti : gol fatti 23, gol subiti 14, diff. reti +9, gare giocate 16

7.Casarano 24 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 16

8.Potenza 23 punti : gol fatti 23, gol subiti 23, diff. reti =, gare giocate 16

9.Monopoli 23 punti : gol fatti 18, gol subiti 20, diff. reti -2, gare giocate 16

10.Audace Cerignola 22 punti : gol fatti 20, gol subiti 22, diff. reti -2, gare giocate 16

11.Atalanta U23 21 punti : gol fatti 27, gol subiti 19, diff. reti +8, gare giocate 15

12.*Trapani 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 15, diff. reti +10, gare giocate 16

13.Cavese 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 22, diff. reti -3, gare giocate 16

14.Sorrento 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 21, diff. reti -4, gare giocate 16

15.Team Altamura 16 punti : gol fatti 15, gol subiti 25, diff. reti -10, gare giocate 16

16.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 16

17.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 20, diff. reti -11, gare giocate 16

18.Foggia 14 punti : gol fatti 10, gol subiti 26, diff. reti -16, gare giocate 16

19.Siracusa 13 punti : gol fatti 16, gol subiti 26, diff. reti -10, gare giocate 16

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 33, diff. reti -13, gare giocate 16

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

